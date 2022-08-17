Елена Баранова: «Не согласна, что российским спортсменам не надо выступать без флага и гимна»

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Олимпийская чемпионка-1992 Елена Баранова прокомментировала выступления российских спортсменов на международных соревнованиях в текущей политической ситуации.

«Нынешние атлеты, несмотря ни на что, знают, что они – российские. А заявления о том, что без флага и гимна не надо выступать, я считаю неправильными. Спортсмен слишком много сил и здоровья вкладывает в свою карьеру, которая бывает очень короткой.

У представителей некоторых видов, например, в гимнастике, за жизнь порой бывает лишь одна Олимпиада. И на нее нужно выйти и победить вне зависимости от внешних факторов, от того, есть у тебя флаг или нет», – заявила Баранова.

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