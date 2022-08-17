Знаменитый греческий агент Георгиос Димитропулос умер от рака

Теги Милуоки Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Греции Никос Зисис Теодорос Папалукас Гиоргос Принтезис Яннис Адетокумбо Баскетбол

Знаменитый греческий агент Георгиос Димитропулос, основатель представляющего Янниса Адетокумбо агентства Octagon Basketball Europe, скончался в возрасте 50 лет после долгой борьбы с раком.

Среди клиентов Димитропулоса были такие звезды греческого баскетбола, как Теодорос Папалукас, Никос Зисис и Гиоргос Принтезис. Он учился в Афинском экономическом университете и говорил на английском, итальянском, французском и немецком языках.

Димитропулос стал основателем Octagon Europe, одного из крупнейших агентств в европейском баскетболе. Вместе с Георгиосом Пану он привез Янниса Адетокумбо из второго дивизиона чемпионата Греции в НБА.

Последней сделкой, в которой он участвовал, было продление контракта Янниса с «Милуоки».

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

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