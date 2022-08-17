Знаменитый греческий агент Георгиос Димитропулос умер от рака

Знаменитый греческий агент Георгиос Димитропулос, основатель представляющего Янниса Адетокумбо агентства Octagon Basketball Europe, скончался в возрасте 50 лет после долгой борьбы с раком.
Среди клиентов Димитропулоса были такие звезды греческого баскетбола, как Теодорос Папалукас, Никос Зисис и Гиоргос Принтезис. Он учился в Афинском экономическом университете и говорил на английском, итальянском, французском и немецком языках.
Димитропулос стал основателем Octagon Europe, одного из крупнейших агентств в европейском баскетболе. Вместе с Георгиосом Пану он привез Янниса Адетокумбо из второго дивизиона чемпионата Греции в НБА.
Последней сделкой, в которой он участвовал, было продление контракта Янниса с «Милуоки».
Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой