Стивен Эй Смит: «Кайри говорит о мученике, который дает голос безмолвным, но что он такого высказал?»

Телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал разыгрывающего «Нетс» .

По словам Ирвинга, он чувствовал себя «мучеником» по ходу сезона-21/22, большую часть которого пропустил из-за запретов в Нью-Йорке для невакцинированных.

«Ирвинг оскорблен тем, что вы рассматриваете его только как баскетболиста, потому что он хочет, чтобы его считали чем-то большим. Несмотря на то, что он сам подписался демонстрировать всем нам свои таланты, чтобы мы могли ими восхищаться. Но когда мы призываем его делать свое дело, да как мы смеем? Он говорит о мученике, который дает голос безмолвным, но что он такого высказал? В Нью-Йорке до сих пор остались безработные из-за этого мандата. Если бы ты действительно хотел оказать влияние, ты бы сказал, к черту все это, мне наплевать, что я могу вернуться, лучше останусь с ними», – заявил Стивен Эй Смит.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство