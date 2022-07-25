Джаванте Маккой и Фабиан Уайт поборются за место в составе «Лейкерс»

Защитник Джаванте Маккой и форвард Фабиан Уайт выступят в тренировочном лагере .

Оба баскетболиста получили негарантированные контракты и поборются за место в составе «озерников».

Экс-игроки NCAA не были выбраны на драфте. Маккой набирал в среднем по 10,3 очка за «Лейкерс» в матчах Летней лиги.

Уайт отыграл в пяти встречах недавнего турнира. В последнем сезоне за университет Хьюстона его средние показатели составили 12,5 очка и 5,7 подбора.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича