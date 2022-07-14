Макс Кристи заработает в «Лейкерс» 2,74 млн за два года

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Инсайдеру HoopsHype Майклу Скотто стала известна сумма контракта новичка «Лейкерс» Макса Кристи (19 лет, 198 см). За два года 19-летний атакующий защитник заработает 2,74 миллиона долларов.

Оба года в контракте полностью гарантированы.

Кристи был выбран «Лейкерс» под 35-м номером на драфте-2022.

Защитник провел минувший сезон за университет Мичиган Стэйт, набирая 9,3 очка, 3,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч.

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