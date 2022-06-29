Брайан Уиндхорст: «Нетс» должны еще раз обдумать обмен Ирвинга на Уэстбрука»

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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что переход разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга в «Лейкерс» вполне реален.

«Не стану говорить, что эта сделка произойдет через пару дней. Если «Нетс» хотят все таки обменять Ирвинга, им следует вернуться к этому варианту. Кайри за Расселла Уэстбрука и компенсацию на драфте. Не думаю, что такой обмен невозможен. Один или два пика первого раунда? Это можно обсудить. «Лейкерс» сэкономили бы огромное количество денег», – заявил Уиндхорст.

Ирвинг недавно воспользовался опцией игрока на следующий сезон, за который он заработает 36,9 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что Кайри хочет покинуть «Нетс» осенью.

Уэстбрук также активировал опцию в контракте с «Лейкерс» – 47,1 миллиона долларов за ближайший год.

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