Паоло Банкеро: «Работаю над трехочковым броском с Майком Миллером»

Первый номер драфта, форвард рассказал, что работает над совершенствованием дальнего броска вместе с бывшим новичком года и снайпером лиги .

«Стараюсь в целом держать себя в форме. Но сейчас действительно сосредоточен на трехочковом броске, тренируюсь с Майком Миллером.

Сконцентрирован на дальнем броске, но и просто поддерживаю физическую форму. Иногда можно увлечься игрой «1 на 0» и потерять кондицию. Поэтому добавляю немного физической подготовки и остаюсь в хорошей форме», – рассказал Паоло.

Миллер был выбран «Орландо» на драфте 2000 года и сейчас является агентом Банкеро.

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