«Мэверикс» выступили с осуждением решения Верховного суда США по отмене права на аборт

«Мэверикс» выступили с официальным заявлением по поводу решения Верховного суда США по делу Роу против Уэйда, в котором впервые закреплялось право женщины на аборт.

Верховный суд в пятницу отменил право на аборт постановлением, которое ликвидировало почти полувековую конституционную защиту по одному из самых спорных вопросов в истории Америки – праву на аборт. Это может привести к фактическому запрету абортов в консервативно настроенных штатах Юга и Среднего Запада США.

Техасский клуб НБА осудил подобное решение.

«Наши сердца разбиты, но наше видение остается непоколебимым. Мы в «Мэверикс» усердно работали на протяжении последних четырех лет, чтобы продвигать женскую повестку, и будем продолжать бороться за права женщин и равенство для всех», – отмечается в заявлении .

Несколько лет назад в «Мэверикс» разразился скандал, связанный с харассментом и токсичной атмосферой для женского персонала в клубе.

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