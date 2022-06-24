«Мы всегда будем семьей». Дэнни Грин попрощался в «Филадельфией»

Свингмен Дэнни Грин, который был обменен «Филадельфией» в в день драфта, попрощался со своим бывшим клубом.

«Фили, спасибо, это было круто. Братья, мы всегда будем семьей. Клуб, тренерский штаб, медицинский персонал, фронт-офис и владельцы, я всегда буду благодарен вам за все, что вы сделали для меня. С любовью», – написал Грин в Twitter.

35-летний Грин провел за «Сиксерс» два сезона.

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