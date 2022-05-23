Дэнни Грин: «Не хочу завершать вынужденно из-за травмы. Успею восстановиться к плей-офф»

Защитник «Сиксерс» заявил, что не станет завершать карьеру в 34 года из-за разрыва крестообразной связки.

«Не хочу завершать вынужденно из-за травмы. Пусть это произойдет на моих условиях. Так что я вернусь до перерыва на Матч звезд. Вы слышите об этом впервые. Поверьте мне.

Буду отдавать всего себя реабилитации. Мое тело и кости обычно хорошо заживают. У меня нет вредных привычек. Так что да, думаю, смогу вернуться в строй и набрать форму, чтобы быть в состоянии помочь команде в плей-офф. Хочу доказать, что все еще способен играть на высоком уровне и помогать своей команде выигрывать в плей-офф», – заявил Грин.

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