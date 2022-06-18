Суд обязал «Химки» выплатить 5 млн рублей Петру Губанову

Апелляционная инстанция Московского городского суда отменила решение Савеловского районного суда г. Москвы и частично удовлетворила иск к «Химкам».

35-летний игрок требовал от своего бывшего клуба выплатить ему 20 процентов зарплаты за сезон-19/20, которые он не получил из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Суд обязал «Химки» выплатить баскетболисту сумму порядка 5 миллионов рублей. Изначально Губанов рассчитывал получить 9 миллионов рублей.

«Я очень рад принятому решению Московского городского суда. Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня. Эта борьба за отстаивание моих прав, далась мне не просто. Меня обвинили в том, что я якобы «потерял лицо» и уважение в баскетбольном мире в погоне за наживой.

Но я бы посмотрел на этих людей, как бы они повели себя на моем месте. И думается мне, никто бы не сидел сложа руки. К слову, я не первый и не последний, кто обратился в суд и требовал свою зарплату за период пандемии», – заявил Губанов.

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