Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» – «Даллас» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

примет , «Сиэтл» сыграет с «Далласом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Нью-Йорк

4 июня. 2.00

Атланта – Чикаго

4 июня. 2.30

– Даллас

4 июня. 5.00

– Коннектикут

4 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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