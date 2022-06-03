Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» – «Даллас» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» сыграет с «Далласом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Нью-Йорк
4 июня. 2.00
Атланта – Чикаго
4 июня. 2.30
Сиэтл – Даллас
4 июня. 5.00
Финикс – Коннектикут
4 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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