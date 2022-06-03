Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» – «Даллас» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Атланта» примет «Чикаго», «Сиэтл» сыграет с «Далласом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Нью-Йорк

4 июня. 2.00

Атланта – Чикаго

4 июня. 2.30

Сиэтл – Даллас

4 июня. 5.00

Финикс – Коннектикут

4 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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