«Король среди королей». Леброн Джеймс сфотографировался с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Монако

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал звездного гонщика «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Монако.
Семикратный чемпион мира финишировал восьмым в гонке и занимает шестое место в чемпионате (50 очков).
«Будь легендарным! Рад тебя видеть, брат», – прокомментировал Леброн фото с Льюисом в своем инстаграм-аккаунте.
«Король всех королей, приятная встреча», – написал Хэмилтон в ответной публикации.
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Фото: Инстаграм Леброна Джеймса.
Фото: Инстаграм Льюиса Хэмилтона.