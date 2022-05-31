«Король среди королей». Леброн Джеймс сфотографировался с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Монако

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал звездного гонщика «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Монако.

Семикратный чемпион мира финишировал восьмым в гонке и занимает шестое место в чемпионате (50 очков).

«Будь легендарным! Рад тебя видеть, брат», – прокомментировал Леброн фото с Льюисом в своем инстаграм-аккаунте.

«Король всех королей, приятная встреча», – написал Хэмилтон в ответной публикации.

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Фото: Инстаграм Леброна Джеймса.

Фото: Инстаграм Льюиса Хэмилтона.