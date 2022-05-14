Дрэймонд Грин: «Кендрик Перкинс – чудовище из телевизора, которое говорит глупости»

Форвард Дрэймонд Грин ответил бывшему игроку , ныне телевизионному эксперту Кендрику Перкинсу на критику по поводу низкой результативности.

«Когда-то Дрэймонд Грин смотрел на кольцо. Это были моменты, когда мы видели, как Дрэймонд Грин забивал 25 или 30 очков. Я смотрел его игру прошлой ночью, он боится забивать. Это уже не тот Дрэймонд Грин, который был раньше. А «Уорриорз» перестали быть той самой командой», – заявил Перкинс в программе NBA Today.

«Страх» и я в одном предложении – это жестко. Вы слушаете чудовище из телевизора, который говорит, что Дрэймонд лжет. Я говорю правду. Я произношу это по несколько раз и в различных местах, поэтому я говорю правду. Так или иначе, приходится иногда выходить и затыкать некоторых парней. Мне нравится доказывать людям, которые много болтают.

Фраза «любой может повторить то, что делает Дрэймонд» – это просто глупость. Людей нанимают рассказывать по телевидению о нашей игре. «Любой может сделать этот пас», – говорят они. Сделайте такой же пас, мы хотели бы это увидеть. Кстати, я играл против . Я никогда не уклоняюсь от ответственности. «Любой мог исполнить этот пас», – сказал он. Ты не смог, так что удачи тебе. Нужно просто иногда выходить на площадку и затыкать таких людей. Было очень весело делать это», – ответил Дрэймонд во время пресс-конференции.

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