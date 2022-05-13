У Дэнни Грина разрыв передней крестообразной связки

У защитника «Филадельфии» диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Грин травмировал колено в начале первой четверти 6-го матча серии плей-офф с «Майами» (90:99, 2-4). Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид упал на ногу одноклубника после того, как забросил из-под кольца.

Грин – трехкратный чемпион НБА в составе трех разных клубов. В следующем месяце ему исполнится 35 лет. Его контракт на следующий сезон не является гарантированным.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать