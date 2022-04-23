Хавьер Паскуаль: «В плей-офф каждый матч начинает все заново»

Главный тренер намерен развить успех первого матча серии плей-офф против «Енисея» (104:55, 1-0).

«Поздравляю всех болельщиков с этой победой. Видел очень много детей в зале. Для любого тренера всегда приятно видеть самых юных болельщиков, которые любят баскетбол. Мы играли очень серьезно с первой минуты матча. С первой четверти мы увеличивали своё преимущество и уверенно провели весь матч.

Плей-офф – это то время, когда каждый матч начинает все заново, поэтому в понедельник будет совсем другая игра. Пока что 1:0, но мы не будем останавливаться до тех пор, пока не одержим три победы в серии», – сказал Паскуаль.

Вторая встреча между командами состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге.

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