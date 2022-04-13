Кендрик Перкинс: «Кевин Дюрэнт – величайший скорер всех времен»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал форварда «Бруклина» величайшим скорером в истории лиги.

«Я повторяю, что никогда в лиге не было такого скорера, как Кевин Дюрэнт.

Он может забросить с любого места на площадке, и он необычайно эффективен. Величайший скорер всех времен!» – написал Перкинс в Twitter.

В матче плей-ин против «Кливленда» (115:108) Дюрэнт набрал 25 очков, реализовав 9 из 16 с игры и 6 из 6 с линии штрафных.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает