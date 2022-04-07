Дэмиан Лиллард: «Бывшие игроки критикуют сегодняшних звезд, чтобы не чувствовать себя забытыми»

Разыгрывающий объяснил, почему бывшие игроки часто критикуют сегодняшних звезд.

«Они делают это в частности для того, чтобы не чувствовать себя забытыми. Они думают: «В мое время играть было тяжело, поэтому я должен напомнить об этом, прежде чем отдам должное современным игрокам». И иногда это правда.

Защитникам той эпохи пришлось бы тяжело в наше время, потому что мы не пустили бы их в трехсекундную зону. Точно так же некоторые современные игроки столкнулись бы с трудностями в те времена из-за силовой игры, которую разрешали арбитры», – сказал Лиллард.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны