Карим Абдул-Джаббар – о критике в адрес Леброна Джеймса: «Сожалею о своем небрежном ответе, который раздули»

Член Зала славы пояснил свою критику в адрес суперзвезды .

«Сегодня репортер задал мне вопрос о Леброне Джеймсе, и я сожалею о своем небрежном ответе, который раздули.

На протяжении многих лет я выражал свое глубокое восхищение и уважение Леброну как общественному лидеру и спортсмену. Мое отношение к нему не изменилось и никогда не изменится», – написал Абдул-Джаббар на своей странице в Twitter.

Ранее Карим заявил, что Леброн публично опозорил себя многими своими высказываниями.

«У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду