Карим Абдул-Джаббар – о критике в адрес Леброна Джеймса: «Сожалею о своем небрежном ответе, который раздули»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар пояснил свою критику в адрес суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Сегодня репортер задал мне вопрос о Леброне Джеймсе, и я сожалею о своем небрежном ответе, который раздули.

На протяжении многих лет я выражал свое глубокое восхищение и уважение Леброну как общественному лидеру и спортсмену. Мое отношение к нему не изменилось и никогда не изменится», – написал Абдул-Джаббар на своей странице в Twitter.

Ранее Карим заявил, что Леброн публично опозорил себя многими своими высказываниями.

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