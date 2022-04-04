Карим Абдул-Джаббар: «Леброну Джеймсу должно быть стыдно за некоторые вещи, который он сделал»

Член Зала славы Карим Адбул-Джаббар критически отозвался о форварде .

«Я бы поговорил с ним, если бы он нашел время. У меня оно точно есть. Я восхищаюсь тем, что он сделал и что привлекло все наше внимание. Отправить целую школу в колледж? Вау, это потрясающе. Его действительно заботят такие вещи, и он готов подкрепить это своим кошельком. Мы должны отдать ему должное за такие поступки.

Я ведь не бросаюсь камнями. Просто знаете, ему должно быть стыдно за некоторые вещи, который он сделал. Я просто так воспитан», – сказал Абдул-Джаббар.

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