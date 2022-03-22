Домантас Сабонис пропустит как минимум 4 матча с ушибом колена

Форвард пропустит как минимум 4 матча с ушибом левого колена.

Сабонис получил травму во время встречи с «Финиксом» в воскресенье. Литовец прошел МРТ-обследование, которое не выявило у него структурных повреждений. «Кингз» 2 апреля вернутся с выезда, тогда игрок пройдет дополнительное обследование.

Домантас набирает в среднем по 18,9 очка, 12,3 подбора и 5,2 передачи в 15 матчах после обмена в «Кингз».

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