Кемба Уокер не заинтересован в выкупе контракта с «Никс»

Разыгрывающий «Никс» по договоренности с руководством клуба не будет играть за команду до конца нынешнего сезона.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Уокер не заинтересован в выкупе контракта с .

«Есть несколько команд, которые хотели бы подписать Кембу в случае выхода на рынок. Но этого не случится. Его не интересуют такие переговоры с «Нью-Йорком», – отметил Воджнаровски.

Уокер намерен подготовиться к сезону-2022/23 и не планирует переходить в команду, которая претендует на титул в этом году.

31-летний Уокер в августе подписал с «Никс» 2-летнее соглашение на 18 миллионов долларов.

В этом сезоне Уокер отыграл в 37 матчах, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи.

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