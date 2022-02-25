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    Кемба Уокер не заинтересован в выкупе контракта с «Никс»

    Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Кемба Уокер Баскетбол

    Разыгрывающий «Никс» Кемба Уокер по договоренности с руководством клуба не будет играть за команду до конца нынешнего сезона.

    Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Уокер не заинтересован в выкупе контракта с «Нью-Йорком».

    «Есть несколько команд, которые хотели бы подписать Кембу в случае выхода на рынок. Но этого не случится. Его не интересуют такие переговоры с «Нью-Йорком», – отметил Воджнаровски.

    Уокер намерен подготовиться к сезону-2022/23 и не планирует переходить в команду, которая претендует на титул в этом году.

    31-летний Уокер в августе подписал с «Никс» 2-летнее соглашение на 18 миллионов долларов.

    В этом сезоне Уокер отыграл в 37 матчах, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи.

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