Кемба Уокер не будет играть за «Никс» до конца сезона

«Никс» достигли договоренности с защитником о том, что игрок не будет больше участвовать в матчах клуба в этом сезоне.

«Мы полностью поддерживаем решение Кембы завершить этот сезон и начать подготовку к следующему. Его успех на площадке с долговременной перспективы остается приоритетом для нас», – говорится в официальном заявлении президента «Нью-Йорка» Леона Роуза.

31-летний Уокер подписал с «Никс» двухлетнее соглашение в августе – после того, как расторг предыдущий контракт с «Оклахомой». Из-за повреждений и решений тренера разыгрывающий неоднократно выпадал из ротации по ходу этого сезона. Ожидается, что летом сможет обменять контракт игрока, который станет истекающим.

В этом сезоне Уокер отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи.