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    Фред Ванвлит – об обмене Горана Драгича: «Он отсиживался дома»

    Теги переходы Сан-Антонио Торонто НБА Таддеус Янг Горан Драгич Фред Ванвлит Баскетбол

    Защитник «Торонто» Фред Ванвлит прокомментировал обмен Горана Драгича на Таддеуса Янга.

    «Отличный игрок, отличное приобретение. Особенно, когда другой парень отсиживался дома», – заявил Ванвлит.

    Словенец стал игроком «Торонто» прошлым летом в результате крупного обмена с участием многолетнего лидера канадской команды Кайла Лаури. В общей сложности Драгич провел 90 минут на площадке в этом сезоне.

    Ранее сообщалось, что словенец не заинтересован в игре за «Рэпторс». Перед дедлайном клуб обменял защитника в «Сан-Антонио» на Таддеуса Янга.

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