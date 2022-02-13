Фред Ванвлит – об обмене Горана Драгича: «Он отсиживался дома»

Защитник прокомментировал обмен на .

«Отличный игрок, отличное приобретение. Особенно, когда другой парень отсиживался дома», – заявил Ванвлит.

Словенец стал игроком «Торонто» прошлым летом в результате крупного обмена с участием многолетнего лидера канадской команды Кайла Лаури. В общей сложности Драгич провел 90 минут на площадке в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что словенец не заинтересован в игре за «Рэпторс». Перед дедлайном клуб обменял защитника в на Таддеуса Янга.