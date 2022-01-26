Андрей Ватутин: «В ЦСКА нет звезд. Священных коров нет, поэтому кадровые решения будут приняты в случае необходимости»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что команда находится в сложном положении, но ситуацию можно исправить, и что в случае необходимости клуб готов принять кадровые решения.

«Ответственность лежит как на тренерском штабе, так и на игроках и всех нас в клубе.

Верим, что ситуацию можно исправить, у команды есть качество и огромный потенциал. Команда достаточно хорошо укомплектована.

Да, у нас нет звезд, но Швед, Хэкетт, Лундберг, Клайберн, Григонис умеют начинать атаки, матчи предыдущей двойной недели показали, что мы умеем и двигать мяч, и попадать с периметра.

Важно нарастить стабильность и лучше ориентироваться в текущей игровой ситуации. При этом, не буду скрывать, положение сложное.

Священных коров в ЦСКА нет, специфика спортивного бизнеса такова, что все определяет результат. Поэтому в случае необходимости кадровые решения будут приняты.

При этом стоит понять, что клуб не может жить одним днем и действовать импульсивно, любые действия должны быть логичными и просчитанными как на сегодня, так и на завтра», – сказал Ватутин в интервью официальному блогу ЦСКА на Sports.ru.

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