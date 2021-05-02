Бюджет ЦСКА в сезоне-20/21 составил 2,69 миллиарда рублей, «Зенита» – 1,92 миллиарда

Единая лига ВТБ представила бюджеты российских клубов турнира в сезоне-2020/21.
Бюджет ЦСКА в минувшем сезоне составил 2,69 миллиарда рублей. На 2-м месте «Зенит» с бюджетом более 1,9 миллиарда.
Замкнули первую тройку российских клубов Лиги ВТБ по размеру бюджета в прошлом сезоне «Химки» – 1,67 миллиарда.
Бюджеты представлены без учета доходов от продажи билетов, мерчандайзинга и призовых. Это исключительно поступления по спонсорским договорам, вклады членов акционеров, а также субсидии, пожертвования и бюджетное финансирование.
Бюджеты российских клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21:
ЦСКА – 2,69 млрд
«Зенит» – 1,92 млрд
«Химки» – 1,67 млрд
«Локомотив-Кубань» – 1,25 млрд
УНИКС – 1,03 млрд
«Парма» – 344 млн
«Нижний Новгород» – 275 млн
«Енисей» – 197 млн
«Автодор» – 183 млн.
Бюджет самой Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21 составил более 614 миллионов рублей (прибыль – более 79 миллионов рублей).
Победителем Единой лиги ВТБ сезона-2020/21 стал ЦСКА, второе место занял УНИКС, бронзовым призером стал «Зенит».
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