Бюджет ЦСКА в сезоне-20/21 составил 2,69 миллиарда рублей, «Зенита» – 1,92 миллиарда

лига ВТБ представила бюджеты российских клубов турнира в сезоне-2020/21.

Бюджет ЦСКА в минувшем сезоне составил 2,69 миллиарда рублей. На 2-м месте «Зенит» с бюджетом более 1,9 миллиарда.

Замкнули первую тройку российских клубов Лиги ВТБ по размеру бюджета в прошлом сезоне – 1,67 миллиарда.

Бюджеты представлены без учета доходов от продажи билетов, мерчандайзинга и призовых. Это исключительно поступления по спонсорским договорам, вклады членов акционеров, а также субсидии, пожертвования и бюджетное финансирование.

Бюджеты российских клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21:

ЦСКА – 2,69 млрд

«Зенит» – 1,92 млрд

«Химки» – 1,67 млрд

«Локомотив-Кубань» – 1,25 млрд

УНИКС – 1,03 млрд

«Парма» – 344 млн

«Нижний Новгород» – 275 млн

«Енисей» – 197 млн

«Автодор» – 183 млн.



Бюджет самой Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21 составил более 614 миллионов рублей (прибыль – более 79 миллионов рублей).

Победителем Единой лиги ВТБ сезона-2020/21 стал ЦСКА, второе место занял , бронзовым призером стал .

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