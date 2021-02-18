«Химки» утвердили Андрея Мальцева на посту главного тренера

на официальном сайте объявили об утверждении Андрея Мальцева на посту главного тренера команды.

Российский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера химчан 15 января после отставки Римаса Куртинайтиса. Сегодня решением руководства клуба приставка «и.о» была снята.

Решение об утверждении Мальцева прокомментировал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

«Принять команду посреди сезона всегда непросто, в нашей ситуации это была вдвойне сложная задача. В клубе высоко оценивают ту работу, которую проделал Андрей Николаевич. Обладая маленькой ротацией, тренер сумел за короткое время наладить игру команды, сплотить коллектив и решил первую из задач: досрочно вывел «Химки» в плей-офф лиги ВТБ. Нам очень приятно, что российский специалист, за плечами которого огромное количество достижений на молодежном уровне, достойно показал себя на самом высоком европейском уровне. Рассчитываем, что и в плей-офф ЕЛ ВТБ команда покажет достойный результат», – заявил Астахов.

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