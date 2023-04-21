Тренер сборной России по бадминтону о продлении отстранения: «Фактически это отказ россиянам в отборе на Олимпийские игры в Париже»

Тренер российских бадминтонистов заявила, что спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде.

Накануне Всемирная федерация бадминтона (BWF) продлила отстранение спортсменов из России от соревнований под эгидой организации.

«Совсем скоро начнется отбор на Олимпийские игры, квалификационный период будет длиться год. Чтобы отобраться в , нам нужно сыграть минимум в десяти турнирах, причем они должны быть не ниже уровня World Tour Super 300.

А чтобы иметь возможность играть в соревнованиях такого уровня, нужно иметь рейтинг, который сейчас нулевой из-за пропуска прошлого сезона, и если бы нас допустили, то пришлось бы начинать с самых небольших турниров. Фактически это решение стало отказом россиянам в отборе на Олимпийские игры в Париже.

Если честно, то мы и не надеялись, что нас допустят. Дело в том, что европейские спортсмены сейчас не хотят играть с нами. Эта ситуация очень некомфортная для мирового бадминтона, поэтому международная федерация настроена как можно дольше не принимать решение о возвращении россиян на свои соревнования.

Тем более что в руководстве самой BWF очень много представителей Европы», – сказала главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова.