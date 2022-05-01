Тренер сборной России по бадминтону: «Наши спортсмены опускаются в международном рейтинге. Когда нас вновь допустят, будет сложно решать задачу отбора на Олимпиаду»

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова рассказала о возможных проблемах команды с отбором на Олимпиаду-2024 в Париже.

Российские спортсмены на данный момент отстранены от международных стартов.

«В отборе на Олимпийские игры все решает рейтинг, который формируется исходя из результатов, показанных на международных соревнованиях.

Отбор на Олимпиаду начнется в мае следующего года, но надо понимать, что на самые престижные турниры, где можно заработать максимальное количество очков, приглашаются спортсмены их первой мировой тридцатки.

А наши спортсмены сейчас постоянно опускаются вниз в международном рейтинге. И потом, когда нас вновь допустят, будет очень сложно попадать на такие соревнования и решать задачу отбора на Олимпиаду», – отметила Майорова.