Группа А. Финал эпохи. Что пошло не так и почему её закрыли.

К середине 90‑х казалось, что группа А имеет идеальную формулу. Серийные машины, строгие омологации, никакого «мяса» от группы B, всё безопаснее, понятнее, цивильнее. Но это была только витрина. Под ней копились проблемы, которые, в целом и похоронили эпоху.

1. Машины перестали быть «серийными»

Изначально всё выглядело по-честному. Берём обычную тачку, усиливаем, и полный газ на этап.

Но инженеры сделали то, что инженеры делают всегда, а именно, нашли лазейки, вывернули правила наизнанку и превратили серийные кузова в нечто совершенно иное.

К середине девяностых мы уже имели легенды в кузовах, отдаленно напоминающих заводские гражданские версии. Но все же, это уже не машины с улицы. Это маленькие научные проекты, замаскированные под серийку. Группа А стала мини‑версией группы B, только с другим паспортом.

2. Ценники улетели куда-то в космос.

Команды тратили миллионы, чтобы одновременно попасть в правила ралли, но не меньше тратилось для обхода правил. Омологация превратилась в цир. Делали 2500 машин, чтобы пройти формальность, а потом ещё 2500... Чутка измененных, скажем так, чтобы пройти следующую.

Маленькие команды просто вылетали. Против заводов у них не было ни шансов, ни бюджета.

3. FIA устала от хаоса.

К 1996 году стало понятно: группа А перестала быть тем, чем должна была быть.

Она задумывалась как дешёвая, массовая и понятная, а стала дорогой, элитарной и технически перегруженной.

FIA решила, что пора с этим завязывать. Необходима была новая формула, где машины проще контролировать, а правила сложнее обходить.

Появление WRC‑машин.

С 1997 года мир увидел новую категорию. World Rally Car. Это был компромисс между скоростью и здравым смыслом. Больше свободы в аэродинамике, меньше зависимости от серийных кузовов, проще омологация и понятные требования.

Группа А осталась в истории как мост между безумием группы B и зрелостью WRC.

Наследие.

Группа А подарила миру машины, которые стали легендами не из‑за трагедий, а из‑за характера

— Subaru Impreza 555

— Mitsubishi Lancer Evolution

— Toyota Celica GT‑Four

— Ford Escort RS Cosworth

Эпоха закончилась тихо. Без скандалов, без катастроф. Просто спорт вырос и потребовал новых правил.