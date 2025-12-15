В предыдущем посте мы говорили о цене скорости. О том, какие жизни забрала группа B. Сегодня речь пойдёт о её падении.

1986 год стал последним для этой категории. Слишком быстрые машины, слишком узкие дороги, слишком близкие зрители. Это всё сложилось в картину, где спорт перестал быть управляемым. FIA не могла больше закрывать глаза: трагедии стали символом того, что шоу вышло из‑под контроля.

Решение в спешке. После череды катастроф федерация объявила: группа B закрывается. Все проекты, над которыми работали инженеры — Audi Quattro E2, Ford RS200 Evolution, Lancia ECV — отправились в музей. Вместо них в 1987 году стартовала группа A, где главным требованием стала серийность машин. Это был компромисс: меньше мощности, больше контроля, больше безопасности.

Реакция фанатов. Для зрителей это стало шоком. Ещё вчера они видели монстров с шестьюстами лошадиными силами, ревущих на узких дорогах, а завтра их уже не будет. Кто‑то считал это предательством духа ралли, а кто‑то необходимым шагом ради жизни людей. Но все понимали: эпоха закончилась.

Атмосфера конца. Падение группы B стало символом того, что спорт не может существовать без границ. Зрелище оказалось слишком дорогим, когда цена — человеческие жизни. И хотя официальные пресс‑релизы говорили о «новой эре», фанаты знали: закрытие группы B было вынужденным шагом, чтобы остановить череду трагедий.

Наследие. Группа B прожила всего четыре года, но оставила след навсегда. Она подарила культовые машины — Audi Quattro, Peugeot 205 T16, Lancia 037 и Delta S4. Она сделала ралли самым зрелищным видом автоспорта. Но она же показала, что инженерия без ограничений ведёт к краху.

#с_ралли