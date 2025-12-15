Nakai-San. Рассказ №2: Rotana.

После Стеллы у Накаи‑сана внутри что-то зудело, и нет, мой читатель-извращенец, это не потешная болезнь. Просто у него появилось ощущение, что пора идти дальше. Стелла была ламповой, почти домашней. Она больше про свободу и улицы. Но Накаи захотел машину, которая будет нагибать всех на треке. Так появилась Rotana.

История началась в его гараже в Чибе. Там, среди сигаретного дыма и запаха металла, он взял Porsche 993 Turbo и решил, что эта тачка будет следующей. Арки шириной с приличный обеденный столик, спойлер чисто как крыло самолёта. Ну и цвет. Матовый фиолетовый. Он делает так, будто машина светится даже ночью. В Японии её сразу прозвали Фиолетовый Монстр.

Название, кстати, тоже не случайное. Несколько месяцев до этого Накаи был в Эмиратах, где строил машину для заказчика. И там он увидел матовую Ламбо из группы Rotana. В тот момент понял, что именно так должна выглядеть его новая работа. Имя закрепилось.

Rotana стала первым турбопроектом RWB. Они поставили движок 3,6 литра от 964 Turbo. Воткнули турбину GReddy, присобачили кастомный впуск и ECU от HKS. На первом выезде эта чертолётка показа 575 сил и бешеный момент. Для трека это оказалось идеальным балансом мощности без потери отклика.

И вот момент истины. Дебют на Idlers Games в Цукубе. Rotana выходит на трассу, и народ замолкает. Не столько потому что не понимает (хотя, будем честны, такое тоже было), но все же потому что понимает, что сейчас будет, слишком хорошо. 345‑миллиметровые слики держат асфальт как еврейский продавец будет держать последний шеккель, ведь даже при 600 лошадей сцепление не теряется. Машина едет как ошалелая. Ну и в этот момент всем становится ясно, RWB не только про стиль, но и про погонять.

Для фанатов Rotana стала символом. Она доказала, что Накаи‑сан может сделать Porsche, который выглядит как арт‑объект, но при этом едет так, что у тебя перехватывает дыхание. Стелла больше как философия свободы. А эта фиолетовая ракета уже философия первобытной ярости, обращенная в нечто прекрасное.

Rotana ассоциируется с треком с первого взгляда. Даже в статичном виде ты представляешь шум турбины и выхлопа, вонь горящей резины и момент, когда ты понимаешь, что эта машина создана, чтобы атаковать, а не просто кататься.