Когда гонка стала праздником. После экспедиционных безумств вроде Нью-Йорк — Париж мир жаждал нового формата. Не марафон через континенты, а соревнование, где важны не только выносливость и техника, но и стиль, стратегия, умение показать автомобиль в лучшем свете. Именно такую идею предложил князь Альберт I и Автомобильный клуб Монако: гонку, которая должна была превратить маленькое княжество в центр автомобильного мира.

Звёздный старт. 21 января 1911 года 23 экипажа выехали из 11 разных городов Европы. Парижа, Брюсселя, Женевы, Берлина, Вены и других. Каждый должен был преодолеть около тысячи километров и прибыть в Монте-Карло. Это был первый «звёздный сбор» — формат, где гонщики стартуют из разных точек, но встречаются в одной. Уже тогда ралли стало не просто гонкой, а путешествием, где важна была не только скорость, но и выбор маршрута, умение справляться с погодой и дорогами. Первым победителем стал Анри Ружье на Turcat-Méry 25CV. Но правила были странными: учитывались не только время и техника, но и комфорт пассажиров, элегантность автомобиля, даже внешний вид экипажа. Это вызвало споры, ведь ралли должно было быть про скорость и выносливость. Но именно эта смесь спорта и гламура сделала Монте-Карло уникальным.

Зимние дороги Франции и Альп стали настоящим испытанием. Участники боролись с холодом, снегом и льдом, но финиш в Монте-Карло был праздником: музыка, публика, свет, море. Это было не просто соревнование — это было шоу, которое сразу же стало легендой. Победа в Монте-Карло приносила не только спортивную славу, но и престиж для производителя. С этого момента ралли стало витриной автомобильной индустрии.

Ралли Монте-Карло 1911 года стало первой гонкой, где спорт соединился с культурой, а техника с образом жизни. Оно задало тон всему XX веку: ралли как испытание и как праздник одновременно.

