Память группы BЭпоха группы B была не только про скорость и свободу, но и про цену, которую заплатили люди

Там, где машины стали быстрее, чем человеческая реакция, где зрители стояли слишком близко, а трассы не знали ограждений, родились трагедии. Этот пост станет памятью о тех, кто не вернулся с трассы.

Аттилио Бетега — Tour de Corse, 1985 Итальянский пилот Аттилио Бетега был лицом Lancia 037 — последнего заднеприводного чемпиона. На Корсике он шёл уверенно, но узкая горная дорога не простила ошибки. Машина сорвалась с трассы и врезалась в дерево. Удар был мгновенным и смертельным. Штурман остался жив, но сам Бетега погиб на месте. Для Италии это стало шоком: любимец публики ушёл в момент, когда его карьера могла выйти на новый уровень.

Хенри Тойвонен и Серджио Кресто — Tour de Corse, 1986 Финн Хенри Тойвонен считался будущим чемпионом мира. Молодой, дерзкий, он умел вести Lancia Delta S4 так, будто машина была продолжением его тела. Его штурман, американец Серджио Кресто, разделял этот риск. На Tour de Corse 1986 экипаж лидировал, но на горной дороге Delta S4 потеряла контроль, вылетела в лес и мгновенно загорелась. Никто не успел помочь. Оба погибли в огне, а от автомобиля остался лишь каркас. Эта трагедия стала самой громкой в истории группы B и символом её опасности.

Жоаким Сантос — Rally de Portugal, 1986 Этап в Португалии стал одной из самых страшных страниц группы B. Толпы зрителей стояли прямо на дороге, отскакивая в последний момент. Португальский пилот Жоаким Сантос на Ford RS200 потерял управление на скоростном участке и врезался в толпу. Погибли три человека, среди них были дети, десятки получили тяжёлые ранения. Сам Сантос выжил, но эта трагедия навсегда осталась символом того, что зрелищность группы B стала смертельно опасной не только для пилотов, но и для фанатов.

Марк Зурер и Мишель Вайдер — Rally Hessen, 1986 Швейцарский пилот Марк Зурер, известный по выступлениям в Формуле‑1, решил попробовать себя в ралли. На Rally Hessen 1986 года он стартовал на BMW M1 вместе со штурманом Мишель Вайдер. На одном из скоростных участков машина сорвалась с трассы и загорелась. Зурер получил тяжёлые травмы, но выжил. Его штурман погиб в огне. Эта трагедия показала, что даже опытные гонщики не могли справиться с мощью машин группы B.

Группа B стала символом честной любви к скорости. Но вместе с этим она оставила память о тех, кто заплатил жизнью за свободу инженерии и смелость пилотов. Мы вспоминаем их не ради цифр и протоколов, а ради людей, которые сделали ралли тем, чем оно стало.

#с_ралли