Пекин — Париж 1907

Когда дорога была мечтой. В начале XX века автомобиль всё ещё воспринимался как игрушка для богатых. Люди сомневались: сможет ли он заменить лошадь? Преодолеть большие расстояния? Выдержать суровые условия? И тогда французская газета Le Matin бросила вызов: «Если у вас есть автомобиль, вы можете доехать от Пекина до Парижа. Кто осмелится?» Это был не просто вызов на гонку. Это было сродни пари Филеаса Фогга.

День икс. Пять машин, и одна цель. 10 июня 1907 года от французского посольства в Пекине стартовали пять экипажей. Среди них — французы, голландцы, итальянцы и немцы. Но главным героем стал итальянский князь Шипионе Боргезе, человек с аристократическим лоском и железной волей. Его машина — Itala 35/45 HP — была настоящим монстром: 7-литровый двигатель, 35 лошадиных сил, огромные колёса и кузов, способный выдержать всё, что угодно.

С ним ехали механик Этторе Гуиццарди и журналист Луиджи Барзини, который позже опишет это путешествие в книге, ставшей классикой. Их маршрут пролегал через Китай, Монголию, Сибирь, Урал, Москву, Варшаву, Берлин и далее — до Парижа. Почти 15 000 километров. Без GPS, без карт, без дорог. Только телеграфные столбы и интуиция.

Пейзажи, которые не прощают ошибок. Участники сталкивались с песчаными бурями в пустынях Гоби, болотами в Сибири, медведями в тайге, бюрократией в России и отсутствием топлива в Монголии. Машины ломались, экипажи застревали, приходилось чинить всё на месте, буквально от подвески до карбюратора. Топливо добывали у местных жителей, иногда меняя его на сахар или табак.

И всё же Боргезе ехал уверенно. В Иркутске он даже отклонился от маршрута, чтобы пообедать с губернатором, и всё равно пришёл первым, опередив ближайшего соперника на целых 20 дней. Он прибыл в Париж 10 августа, спустя два месяца после старта. Его встречали как героя, а Itala стала символом надёжности и инженерного гения.

Фото той самой Itala можно увидеть первой в этом посте. Думаю, не ошибешься😏 Легендарная машина. Массивная, мощная, с духом настоящего первопроходца. Это не просто автомобиль — это памятник человеческой решимости.

Почему это было больше, чем гонка? Пекин — Париж 1907 года — это эпос. Это доказательство того, что автомобиль не просто роскошь, а средство преодоления невозможного. Эта гонка показала, что техника может быть союзником человека, а не его игрушкой. И с тех пор ралли стало не просто спортом, и даже не способом заключить пари. Оно стало приключением, философией движения, символом свободы.

