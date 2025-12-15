Париж — Бордо — Париж (1895)

Если Париж — Руан был пробной искрой, то Париж — Бордо — Париж стал настоящим огнём. Это была первая гонка, где скорость стала главным критерием победы, а не комфорт или надёжность. Именно здесь родилось то, что мы сегодня называем настоящим автоспортом.

Гонка, которая изменила всё

Дата: 11–13 июня 1895 года.

Дистанция: 1178 км туда и обратно.

Участники: 22 экипажа, включая Peugeot, Panhard et Levassor, De Dion-Bouton.

Победитель по времени: Эмиль Левассор на Panhard et Levassor за 48 часов 48 минут.

Официальный победитель: Peugeot Type 7, так как у Левассора не было обязательных четырёх мест.

Левассор ехал один, без штурмана, без сна, без остановок. Он сам чинил машину, сам заправлялся, сам боролся с усталостью. На финише он был встречен как герой, но позже дисквалифицирован за нарушение регламента. Тем не менее, именно он стал легендой.

Машины, которые писали историю:

Panhard et Levassor 4HP — с двигателем Daimler, задним приводом и деревянной рамой. Это был настоящий болид своего времени: лёгкий, манёвренный, надёжный.

Peugeot Type 7 — четырёхместный экипаж, соответствующий правилам. Именно он был признан официальным победителем.

De Dion-Bouton — снова с паровым приводом, но уже уступал по скорости бензиновым конкурентам.

Правила и дух гонки.

Организатором выступила газета Le Petit Journal, а целью было доказать, что автомобили могут быть не просто игрушкой для богатых, а реальным транспортом будущего. Побеждал тот, кто первым вернётся в Париж. Всё просто. Но на деле, это был адреналиновый марафон.

Испытание на прочность.

Дороги: грунтовки, булыжник, пыль, грязь.

Погода: жара, пыльные бури.

Сервис: не в этот раз, сынок.

Ремонт: на коленке, прямо на обочине.

Заправки: в деревнях, у мельниц, у случайных фермеров.

Наследие, которое живо до сих пор.

Эта гонка стала переломным моментом. После неё стало ясно, что автомобили не мода, а революция. Именно здесь родился спортивный дух, где важны не только технологии, но и характер пилота.

