Париж — Бордо — Париж (1895)
Если Париж — Руан был пробной искрой, то Париж — Бордо — Париж стал настоящим огнём. Это была первая гонка, где скорость стала главным критерием победы, а не комфорт или надёжность. Именно здесь родилось то, что мы сегодня называем настоящим автоспортом.
Гонка, которая изменила всё
Дата: 11–13 июня 1895 года.
Дистанция: 1178 км туда и обратно.
Участники: 22 экипажа, включая Peugeot, Panhard et Levassor, De Dion-Bouton.
Победитель по времени: Эмиль Левассор на Panhard et Levassor за 48 часов 48 минут.
Официальный победитель: Peugeot Type 7, так как у Левассора не было обязательных четырёх мест.
Левассор ехал один, без штурмана, без сна, без остановок. Он сам чинил машину, сам заправлялся, сам боролся с усталостью. На финише он был встречен как герой, но позже дисквалифицирован за нарушение регламента. Тем не менее, именно он стал легендой.
Машины, которые писали историю:
Panhard et Levassor 4HP — с двигателем Daimler, задним приводом и деревянной рамой. Это был настоящий болид своего времени: лёгкий, манёвренный, надёжный.
Peugeot Type 7 — четырёхместный экипаж, соответствующий правилам. Именно он был признан официальным победителем.
De Dion-Bouton — снова с паровым приводом, но уже уступал по скорости бензиновым конкурентам.
Правила и дух гонки.
Организатором выступила газета Le Petit Journal, а целью было доказать, что автомобили могут быть не просто игрушкой для богатых, а реальным транспортом будущего. Побеждал тот, кто первым вернётся в Париж. Всё просто. Но на деле, это был адреналиновый марафон.
Испытание на прочность.
Дороги: грунтовки, булыжник, пыль, грязь.
Погода: жара, пыльные бури.
Сервис: не в этот раз, сынок.
Ремонт: на коленке, прямо на обочине.
Заправки: в деревнях, у мельниц, у случайных фермеров.
Наследие, которое живо до сих пор.
Эта гонка стала переломным моментом. После неё стало ясно, что автомобили не мода, а революция. Именно здесь родился спортивный дух, где важны не только технологии, но и характер пилота.
