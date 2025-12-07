Макс Ферстаппен: «Мы никогда не прекращали попыток догнать конкурентов. Это было круто, я получил удовольствие»

Ферстаппен доволен усилиями команды в сезоне-2025.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Абу -Даби и прошедшего сезона в целом, отметив, что был рад видеть усилия команды в попытках догнать конкурентов после не самой лучшей первой половины чемпионата.

Ферстаппен в общем зачете этого сезона занял второе место, уступив ставшему чемпионом Ландо Норрису всего 2 очка.

«В этом сезоне нас ждали те еще американские горки, особенно в начале. Но я думаю, что мы проделали большой путь и смогли здорово перевернуть ситуацию – учитывая, что в этом сезоне у команды были тяжелые времени и порой после гонки у нас не было понимания того, почему мы выступили настолько плохо.

Команда по-настоящему продемонстрировала, что она никогда не сдается. Ведь это так просто – сказать что-то вроде: «Ну, вот и все, мы отстаем больше чем на 100 очков, сезон можно заканчивать».

Но мы никогда не прекращали попыток разобраться в проблемах болида, и это было здорово – пытаться отыграться, догнать конкурентов. Хотя, конечно, в итоге не важно, на сколько очков ты отстал – на одно, 10 или 20. Ты все равно отстал. Отрыв составил 2 очка, но это было круто. Я получил большое удовольствие», – рассказал Ферстаппен.

Ландо Норрис – 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы