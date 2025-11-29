Зак Браун отрицает, что «Макларен» обсуждал помощь Норрису: «Как не разрешить пилотам бороться?»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отреагировал на предполагаемые разговоры о командных приказах перед Гран-при Катара.
Ранее Оскар Пиастри заявил, что не будет помогать лидеру сезона Ландо Норрису, и упомянул «очень короткое обсуждение».
«Я видел эти комментарии, но не видел само интервью. На самом деле мы ничего не обсуждали – только то, что гонщики могут сражаться друг с другом.
Поэтому не знаю, была ли конкретная цитата вырвана из контекста, какой задали вопрос. Но ребята могли бороться, начиная с Австралии, и они могут бороться сейчас.
Три разных гонщика могут завершить этот уик-энд в статусе лидера чемпионата. Как не разрешить им сражаться?» – заявил Зак.
Босс также прокомментировал победу Пиастри в спринте и ожидания от квалификации:
«Пока что он проводит идеальный уик-энд. Теперь начинается главная часть. Но это прекрасное начало уик-энда для Оскара и для нас.
Если посмотреть на данные, машина [Норриса] вела себя не так спокойно.
Ожидал бы, что Макс [Ферстаппен] прибавит. Он сталкивался с дельфинированием, и, уверен, он будет бороться на самом верху».
Оскар Пиастри о том, будет ли помогать Норрису: «Нет. У меня есть реальный шанс выиграть чемпионат»