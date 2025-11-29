  • Спортс
  Джордж Расселл: «Не думаю, что «Мерседесу» хватит скорости для борьбы за победу на Гран-при Катара, но буду рад ошибиться»
0

Джордж Расселл: «Не думаю, что «Мерседесу» хватит скорости для борьбы за победу на Гран-при Катара, но буду рад ошибиться»

Расселл оценил перспективы «Мерседеса» на Гран-при Катара.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги спринта перед Гран-при Катара, отметив, что остался доволен вторым местом и продемонстрированным темпом.

При этом Расселл сомневается, что ему хватит скорости, чтобы всерьез побороться за победу в завтрашней гонке.

«Можно сказать, что по ходу этого спринта мне было довольно одиноко. Да, я получил удовольствие от заезда и возможности атаковать на пределе, но, если честно, у меня не было ни единого шанса обогнать Оскара Пиастри.

При этом, поскольку отрыв от Ландо Норриса позади меня оставался стабильным, для меня заезд получился не слишком интересным и насыщенным событиями. Хотя за несколько кругов до финиша я забеспокоился, что могу получить прокол колеса – я начал чувствовать странные вибрации. И подумал, что это похоже на то, что одна шина начинает сдуваться. К счастью, все закончилось хорошо и мы удержали второе место.

Я смог ехать в одном темпе с «Макларенами», но это не значит, что смогу теперь сделать тоже самое в основной квалификации, а потом и в гонке. Пятничная квалификация получилась сложной. При этом в спринте мы увидели, что результат квалификации определит и характер гонки. Не думаю, что нам хватит скорости для борьбы за победу в Гран-при, но я буду рад ошибиться», – рассказал Расселл.

Лучший шанс Пиастри, но Ферстаппен – фаворит. Все расклады предфинального этапа «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
