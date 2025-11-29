Зак Браун о командной тактике: «Макларен» не изменит подход, пока ситуация в чемпионате не изменится»

В «Макларене» обсудили с пилотами ситуацию в чемпионате.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун отметил, что в команде на данный момент не планируют использовать внутреннюю тактику, поскольку Ландо Норрис и Оскар Пиастри продолжают бороться за титул.

«Мы обсуждаем все. Думаю, это одна из причин, почему у нас такие отличные рабочие отношения – между пилотами, Андреа [Стеллой], мной и всей командой. Мы обсуждаем все возможные темы. Мы ничего не скрываем.

У нас два пилота, которые могут выиграть чемпионат. Так что мы не будем менять подход, пока ситуация не изменится», – подчеркнул Браун.

Лучший шанс Пиастри, но Ферстаппен – фаворит. Все расклады предфинального этапа «Ф-1»

