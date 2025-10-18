Шарль Леклер: «Полагал, что способен обогнать Сайнса – но в 5-м повороте взял слишком широко»

Леклер надеялся на большее в спринте в Остине.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги спринта перед Гран-при США , отметив, что после массового столкновения на старте рассчитывал на более высокие места.

«Удовлетворен ли я? И да, и нет. Да – потому что сегодня ситуация улучшилась, особенно в отношении гоночного темпа. Нет – потому что мы финишировали на 4-й и 5-й позиции из-за инцидента на старте.

При этом у нашей машины был очень хороший темп. И я полагал, что способен обогнать Карлоса Сайнса – на первых кругах я атаковал как сумасшедший. Но, к сожалению, в 5-м повороте я взял слишком широко, выехал за пределы трассы, и на шины налипло слишком много пыли. После этого отыграться было уже очень сложно.

В то же время я провел несколько тестов альтернативных настроек за счет переключений параметров на руле, и вполне уверен, что в преддверии завтрашней гонки мы добились прогресса. Но нам нужно сосредоточиться на основной квалификации – в противном случае нам будет очень трудно добиться хорошего результата», – рассказал Леклер.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход