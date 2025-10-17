  • Спортс
  • Дэвид Крофт о «последствиях» для Норриса: «У Пиастри будет приоритет по стратегии?»
0

Дэвид Крофт о «последствиях» для Норриса: «У Пиастри будет приоритет по стратегии?»

Журналисты Sky Sports озадачены словами о «последствиях» для Норриса.

Комментатор Дэвид Крофт высказался о том, что гонщика «Макларена» Ландо Норриса ждут некие «последствия» за контакт с напарником Оскаром Пиастри на Гран-при Сингапура.

«Какими могут быть последствия? Стратегия? У Пиастри будет приоритет по стратегии?

Это не может быть штраф – это не сыграет никакой роли», – заявил Крофт перед Гран-при США.

Коллега Дэвида по Sky и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок также поделился мнением:

«Честно говоря, меня все это озадачивает. Зачем заявлять что-то подобное, если не хочешь рассказывать всю историю?

Все, что вы сделали – «взорвали» относительно тихий четверг. Но не думаю, что будут спортивные последствия, которые действительно снизят шансы Ландо заработать очки».

Ландо Норрис о контакте с Пиастри: «Для меня будут последствия»

Андреа Стелла о контакте Норриса с Пиастри: «Последствия – часть системы. «Макларен» станет только сплоченнее и сильнее»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Сингапура
logoКарун Чандок
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Дэвид Крофт
Гран-при США
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
