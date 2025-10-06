  • Спортс
  • Лоран Мекьес о старте Ферстаппена на «софте»: «Это был вопрос того, готовы ли в «Ред Булл» действовать агрессивно»
0

Мекьес объяснил выбор старта Ферстаппена на «софте».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, что решение Макса Ферстаппена стартовать на Гран-при Сингапура на шинах «софт» было продиктовано стремлением команды побороться за победу.

По мнению Мекьеса, обгон Расселла на старте был единственным шансом победить.

«Это был вопрос того, готовы ли мы действовать агрессивно – что мы считали необходимым с точки зрения наличия хоть каких-то шансов выиграть гонку.

Хорошая новость в том, что Макс очень хорошо провел гонку и добрался до финиша вторым, несмотря на все давление со стороны Ландо Норриса.

Тем не менее, я согласен с тем, что есть несколько проблем, которые мешали Максу по ходу гонки, и над устранением которых нам нужно поработать. Хотя я бы назвал эти проблемы не столь значительными», – рассказал Мекьес.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛоран Мекьес
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
