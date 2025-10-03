Гельмут Марко: «Раньше «Ред Булл» скакал как кенгуру в Сингапуре, сейчас ведет себя гораздо лучше»

Машина «Ред Булл» перестала напоминать кенгуру, заявил Марко.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко остался доволен тем, как машина справляется с трассой Гран-при Сингапура – самым неудобным для команды треком в календаре.

«Безусловно, мы сделали шаг вперед. В квалификации все решат сотые доли секунды, на мой взгляд.

Болид стал лучше. В прошлом мы постоянно жаловались, что он «скачет как кенгуру». Сейчас же он ведет себя на поребриках гораздо лучше. Кроме того, стало меньше недостаточной поворачиваемости. Все дало в небольших изменениях – будем надеяться, они сработают», – сообщил босс после пятничных практик.

