Нико Хюлькенберг: «Никто не смог потренироваться на длинной дистанции – это может стать хорошей новостью в гонке»

Хюлькенберг видит шанс «Заубера» в Сингапуре.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура .

По мнению Нико, хаотичность второй практики и то, что она дважды останавливалась красными флагами, дает команде шанс – поскольку никому не удалось нормально потренировать темп на длинной дистанции.

«Никто не смог потренироваться на длинной дистанции [во второй практике]. И это может стать хорошей новостью в воскресной гонке – потому что никто не будет знать, чего именно ожидать, это создаст неопределенность для пилотов и команд.

Что касается конкурентоспособности нашей машины, то нам еще есть над чем работать. Во второй практике на трассе творился хаос, мы не смогли чисто проехать ни один из своих отрезков», – рассказал Хюлькенберг.

