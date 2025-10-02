  • Спортс
  • Фернандо Алонсо: «Мне больше нечего доказывать. Сейчас интересы «Астон Мартин» стоят на первом месте, а мои на втором»
0

Фернандо Алонсо: «Мне больше нечего доказывать. Сейчас интересы «Астон Мартин» стоят на первом месте, а мои на втором»

Алонсо готов выкладываться ради команды.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что пока не принял решение о моменте завершения карьеры.

При этом Алонсо отметил, что сейчас готов ставить на первое место интересы команды и помогать ей достичь намеченных целей.

«Поскольку я не умею предсказывать будущее, я отвечу так, как считаю правильным. Думаю, мне нужно будет подождать до мая следующего года. Если новым болидом «Астон Мартин» будет приятно управлять, и если я буду добиваться хороших результатов, то тогда возможно все.

То есть, мы в любом случае обсудим все с Лоренсом Строллом, чтобы понять нужды команды. Потому что сейчас интересы команды стоят на первом месте, а мои на втором. Мне больше нечего доказывать, гоняясь по трассе.

Я доволен своей карьерой и считаю, что мне очень повезло, учитывая, сколько лет я провел в «Формуле-1». Теперь пришло время помогать команде и получать удовольствие. Так что в следующем сезоне я просто буду двигаться вперед день за днем, оценивая ситуацию.

Сейчас я выступаю лучше, чем когда-либо. Я правда так считаю. При этом и в прошлом, и в этом сезоне наша машина не так быстра, как нам хотелось бы, хотя ее возможности не совпадают с тем, что мы видим в таблице общего зачета. При этом я все равно считаю, что некоторые выступления что в этом, что в прошлом сезоне, вряд ли были бы возможны двадцать лет назад. Это мое мнение. Поэтому я совершенно спокоен. Я доволен, наслаждаюсь гонками, и с нетерпением жду следующего сезона», – рассказал Алонсо.

В «Ф-1» – пик битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул

