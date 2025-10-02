Джанкарло Физикелла: «На данный момент фаворитами Гран-при Сингапура кажутся два пилота «Макларена»

Физикелла оценил важность предстоящего Гран-при Сингапура.

Бывший пилот «Формулы-1» Джанкарло Физикелла рассказал, что гонка в Сингапуре должна ответить на важные вопросы и дать понять, насколько реальны шансы Макса Ферстаппена включиться в борьбу за титул и навязать конкуренцию гонщикам «Макларена».

«Гран-при Сингапура может ответить на интересные вопросы в отношении «Ред Булл » и Ферстаппена. Если Макс и «Ред Булл» будут быстры так же, как были в Монце и Баку, то смогут побороться за победу и в Сингапуре.

На данный момент фаворитами мне кажутся два пилота «Макларена ». Макс тоже будет в числе претендентов. А там посмотрит, кто окажется сильнее. В Сингапуре машине нужно очень хорошее сцепление с трассой и хорошая подвижность для резкой смены направления движения.

Сейчас лучшей машиной сезона кажется «Макларен» – и так и было, если не считать Гран-при Азербайджана. Где было удивительно видеть, как у Норриса не получается обгонять соперников, потому что ему просто не хватало скорости», – рассказал Физикелла.

