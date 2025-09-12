  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эстебан Окон: «Тойота» многое дает «Хаасу». Но лучше поговорить об этом с Комацу»
0

Эстебан Окон: «Тойота» многое дает «Хаасу». Но лучше поговорить об этом с Комацу»

Окон оценил сотрудничество «Хааса» с «Тойотой».

Пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался о сотрудничестве команды с «Тойотой».

В рамках партнерства японская компания предлагает «Хаасу» поддержку в виде ресурсов и знаний, а также помогает организовывать TPC – тесты на болидах прошлых лет. Кроме того, «Тойота» занимается строительством симулятора на базе американской команды в Банбери.

«Нам это очень помогает. К примеру, перед стартом сезона я и Олли [Бермэн] получили возможность проехать на тестах в Хересе. Мне было очень важно провести некоторое время за рулем болида, чтобы освоиться и разобраться в некоторых мелочах перед предсезонными тестами.

Планируется еще кое-что [в рамках сотрудничества]. Тот же симулятор, например. В остальном, думаю, вам лучше поговорить об этом с Аяо [Комацу, руководителем команды].

Здорово сотрудничать с «Тойотой». Они потрясающие, очень увлеченные гонками люди. Каждая встреча с ними вызывает улыбку. Не каждый бренд придает тебе столько сил и мотивацию выкладываться на максимум. Для нас это крупный партнер, который многое дает команде», – отметил Окон.   

Уникальные тесты в «Ф-1» вблизи Фудзи – эффектный ответ «Тойоты» на миллиардные траты конкурентов
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
Аяо Комацу
logoЭстебан Окон
logoХаас
logoОливер Бермэн
logoФормула-1
logoТойота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Юки Цунода: «Останусь ли я в «Ред Булл» – решать команде. Я способен прогрессировать»
3 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Кадиллак» получил самого забавного финна. Скучаю по Боттасу»
330 минут назад
Оскар Пиастри: «Макларен» заботится о моих интересах. Хочу защитить команду»
149 минут назад
«Ситроен» объявил об участии в «Формуле Е» с сезона 2025/2026
сегодня, 09:24
Гиперкар Риккардо будет выставлен на аукцион. Его стоимость оценивается в 2,8 млн евро
6сегодня, 07:58Фото
Гельмут Марко: «Ментально Аджар достаточно устойчив, чтобы выдержать борьбу с Ферстаппеном»
11сегодня, 07:35
Лука ди Монтедземоло: «Бинотто справился бы лучше, если бы его оставили»
5сегодня, 07:09
Босс «Форда»: «Ферстаппен без драмы обеспечил стабильность внутри «Ред Булл»
2сегодня, 06:47
Карлос Сайнс: «В «Уильямсе» пытаются понять, в чем причина слабостей болида»
4сегодня, 06:30
Лоран Мекьес о Риккардо: «Думаю, благодаря «Форду» Даниэль будет появляться в паддоке «Ф-1»
сегодня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
вчера, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27