Эстебан Окон: «Тойота» многое дает «Хаасу». Но лучше поговорить об этом с Комацу»

Окон оценил сотрудничество «Хааса» с «Тойотой».

Пилот «Хааса » Эстебан Окон высказался о сотрудничестве команды с «Тойотой».

В рамках партнерства японская компания предлагает «Хаасу» поддержку в виде ресурсов и знаний, а также помогает организовывать TPC – тесты на болидах прошлых лет. Кроме того, «Тойота » занимается строительством симулятора на базе американской команды в Банбери.

«Нам это очень помогает. К примеру, перед стартом сезона я и Олли [Бермэн ] получили возможность проехать на тестах в Хересе. Мне было очень важно провести некоторое время за рулем болида, чтобы освоиться и разобраться в некоторых мелочах перед предсезонными тестами.

Планируется еще кое-что [в рамках сотрудничества]. Тот же симулятор, например. В остальном, думаю, вам лучше поговорить об этом с Аяо [Комацу, руководителем команды].

Здорово сотрудничать с «Тойотой». Они потрясающие, очень увлеченные гонками люди. Каждая встреча с ними вызывает улыбку. Не каждый бренд придает тебе столько сил и мотивацию выкладываться на максимум. Для нас это крупный партнер, который многое дает команде», – отметил Окон.

