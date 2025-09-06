Фредерик Вассер: «В первых практиках «Феррари», возможно, перестаралась»

В «Феррари» подвели итоги первого дня в Монце.

Руководитель «Феррари» оценил особенности трассы Гран-при Италии и подход, который использовала команда в пятничных практиках.

«В Монце экстремальные условия с точки зрения прижимной силы. Мы приехали сюда после Зандворта – где использовали практически противоположные настройки. Там было едва ли не самое крупное антикрыло в сезоне.

Теперь нужно адаптироваться к очень низкому уровню прижимной силы, также критически важны точки торможения. Нужно освоиться с этим.

[В первых двух практиках] мы действовали несколько агрессивно и, возможно, перестарались. Но мы попытаемся все оптимизировать. У нас есть время, чтобы проанализировать каждый аспект», – отметил Вассер .

