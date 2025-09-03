Фредерик Вассер: «Чтобы выступить в Монце наилучшим образом, нужно отложить эмоции в сторону»

В «Феррари» рассказали о настрое перед этапом в Монце.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о планах команды на домашний Гран-при Италии .

«Как и в прошлые годы, мы с нетерпением ждем выезда на трассу в Монце – особенно спустя несколько дней после этапа в Зандворте, который не принес нам ожидаемого результата, хотя мы продемонстрировали, что у нас есть хороший гоночный темп.

Страсть тифози – это невероятная мотивация для всей команды. Мы готовы выложиться на полную, чтобы отплатить им за постоянную поддержку. Однако чтобы сделать это, нужно отложить эмоции в сторону и сфокусироваться на том, как провести уик-энд наилучшим образом – начиная с самого первого круга свободной практики и заканчивая последним кругом гонки.

На протяжении сезона мы демонстрировали прогресс с точки зрения конкурентоспособности, но при такой плотности в пелотоне нужно действовать безупречно, чтобы добиться необходимого результата», – отметил Вассер.

